Сотрудники СБУ и военной прокуратуры задержали военнослужащего одной из воинских частей Львовской области во время продажи боеприпасов.

Об этом передает Интерфакс - Украина.

"Сержант присвоил 2 гранаты РГД-5, 20 пороховых зарядов и более 200 патронов калибра 7,62 мм для дальнейшей продажи. 2 июля при попытке реализации боеприпасов и взрывчатых веществ военнослужащего задержали в порядке ст. 208 УПК Украины", - сообщили в пресс-службе военной прокуратуры Западного региона.

Силовики изъяли у бойца боеприпасы и взрывчатые вещества, а также 4 тысячи гривен при осмотре места события.

Открыто уголовное производство по ч.1 ст.263 УК Украины (сбыт боеприпасов и взрывчатых веществ).

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