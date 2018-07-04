Ведущие эксперты и аналитики Bank of America пришли к выводу, что текущая динамика на мировом фондовом рынке очень похожа на ту, что была перед мировым экономическим кризисом в 1997-1998 годах.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на отчеты специалистов банка.

После анализа рыночных трендов аналитики пришли к выводу, что в скором времени могут повториться события 1998 года, когда в азиатском регионе разразился мощнейший экономический кризис, а в России тогда грянул дефолт. По данным банка, сильный доллар оказывает давление на развивающиеся ранки.

"Устойчивый рост в США, сглаживание кривой доходности облигаций, сокращающиеся рынки развивающихся стран - все это похоже на эхо событий 20-летней давности", - заявил ведущий инвестиционный аналитик Bank of America Майкл Хартнетт.

Ранее "Страна" сообщала, что Всемирный банк обещает экономический кризис после 2019 года .

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