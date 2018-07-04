Во время этапирования в Ростов-на-Дону 20-летнего гражданина Украины Павла Гриба, арестованного в России, жестоко избили российские зеки. Его состояние резко ухудшилось.

Об этом в Facebook написал его отец Игорь Гриб.

"Адвокат Марина Дубровина пробилась в СИЗО-4 на свидание к Павлу. Он сообщил, что во время этапирования в Ростов-на-Дону был жестоко избит другими российскими заключенными, когда те узнали по какой статье Паша обвиняется. Они забрали все вещи и продукты, которые накануне ему передали украинские консулы. Он остался в одих шортах и ​​майке. Ни средств гигиены, ни сменного белья нет. По словам Павла, такое отношение со стороны других заключенных будет и дальнейшем.

Один сильный удар в область живота может привести к разрыву вены и как следствие - внутреннее кровотечение и смерть. Никто не сможет оказать квалифицированную медицинскую помощь.

Павла постоянно мучает сильная головная боль, слабость. Отсутствие лекарств только ухудшает и без того ужасное состояние здоровья", - написал отец.

Фото: facebook.com

Ранее "Страна" сообщала, что пропавший в Беларуси Павел Гриб нашелся в краснодарском СИЗО.