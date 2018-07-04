Комитет Сената США по разведке единогласно согласился с докладом спецслужб о том, что Россия вмешивалась в президентские выборы США 2016 года и таким образом помогла Дональду Трампу одержать победу.

Об этом сообщает The Hill.

"Комитет провел 16 месяцев, просматривая источники информации, данные разведки и аналитические отчеты, мы поддерживаем оценку разведки (Intelligence Community Assessment) и не видим никаких оснований сомневаться в их выводах", - заявил глава Комитета, сенатор-республиканец Ричард Берр.

Сенаторы подчеркнули, что, согласно отчетам разведки, правительство России и российские масс-медиа отдали предпочтение Трампу и пытались "очернить бывшего госсекретаря Хиллари Клинтон".

При принятии решения Комитет опирался не только на публичные комментарии руководства России и ее государственных СМИ, но и на "свод разведывательных отчетов для поддержки оценки того, что Путин и правительство России отдали явное предпочтение Трампу".

Ранее "Страна" сообщала, что Трамп требует расследовать вмешательство ФБР в его предвыборную кампанию.