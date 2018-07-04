Английский город Солсбери попавший в топ-хиты мировых информационных лент после отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, снова в центре внимания.

В местный госпиталь в критическом состоянии госпитализировалив двух человек, которые стали жертвами неизвестного яда. Отравление неизвестным веществом произошло в городке Эймсбери, который находится неподалеку от печально знаменитого Солсбери.

О ЧП сообщает полиция графства Уилшир в Twitter.

Мужчина и женщина в возрасте около 40 лет были обнаружены в своем доме без сознания в субботу, 30 июня.

"В данный момент они проходят лечение в районной больнице Солсбери с подозрением на отравление неизвестным веществом. Оба находятся в критическом состоянии", - заявили в полиции.

Сначала сыщики считали, что пара отравилась наркотиками. По версии правоохранительных органов, пострадавшие могли принять кокаин или героин. Однако в данный момент эксперты проводят дополнительные экспертизы, которые должны установить причину произошедшего.

Места, которые, как полагают, пострадавшие посещали перед тем, как они отравились, были оцеплены в районе Эймсбери и Солсбери в качестве меры предосторожности.

В настоящее время эксперты проводят анализ вещества, воздействию которого подверглись пострадавшие. Полиция расследует инцидент.

Ранее "Страна" сообщала, что стало известно, сколько стоило Британии расследование отравления Скрипалей.