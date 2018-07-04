В семье знаменитой американской певицы Тины Тернер произошла трагедия. Ее старший сын, Крейг Раймонд Тернер, покончил жизнь самоубийством. Об этом сообщает Variety со ссылкой на источники.

В медицинском упарвлении округа Лос-Анджелес подтвердили, что сын певицы был найден мертвым во вторник днем ​​в своем доме в Студио-Сити, штат Калифорния, с огнестрельной раной. Власти официально признали его мертвым и объявили о суциде.

До своей смерти 59-летний Крэйг Раймонд Тернер работал агентом по недвижимости в долине Сан-Фернандо. Он был членом Национальной ассоциации риелторов и Калифорнийской ассоциации риелторов.

Крейг родился в 1959 году. Его отец - саксофонист и участник музыкальной группы "Короли ритма" Рэймонд Хилл. Спустя несколько лет певица вышла замуж за Айка Тернера, который усыновил Крэйга. Однако отношения у пары не задались, они часто ругались и Тина Тернер даже сама подумывала о суициде. Окончательно супруги розошлись в 1978 году.

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