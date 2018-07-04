Опубликованы фото внезапного снега, который выпал посреди лета в Южной Африке
Осадки удивили жителей Кейптауна, столицы ЮАР. Утром 2 июля местные жители обнаружили на улице примерно 10-сантиметровый слой снега.
Снег в окрестностях Кедровых гор не выпадал 10 лет. Движение несколькими горными перевалами даже пришлось закрыть.
Об этом сообщает ТVN24.
Неожиданные осадки вызвали локальные наводнения, плотины заполнены на 44%.
Синоптики страны обновили прогноз погоды на ближайшие выходные - жителям Южной Африки обещают 40-50 см снега.
Фото: capetownetc.com
Как сообщала "Страна ", ранее в последний день апреля во Франции выпал снег.
Мы писали, что в африканской пустыне Сахара второй раз за зиму выпал снег.
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