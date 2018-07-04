Осадки удивили жителей Кейптауна, столицы ЮАР. Утром 2 июля местные жители обнаружили на улице примерно 10-сантиметровый слой снега.

Снег в окрестностях Кедровых гор не выпадал 10 лет. Движение несколькими горными перевалами даже пришлось закрыть.

Об этом сообщает ТVN24.

Неожиданные осадки вызвали локальные наводнения, плотины заполнены на 44%.

Синоптики страны обновили прогноз погоды на ближайшие выходные - жителям Южной Африки обещают 40-50 см снега.

Фото: capetownetc.com

Как сообщала "Страна ", ранее в последний день апреля во Франции выпал снег.

Мы писали, что в африканской пустыне Сахара второй раз за зиму выпал снег.

Ранее появилось видео, как в Марокко выпал снег.