В Киеве из-за ремонта по ряду адресов с 4 до 6 июля отключат воду. Об этом сказано в сообщении "Киевводоканала".

Такие меры приняты в связи с ремонтными работами для обеспечения надежной работы систем водоснабжения.

Отключения коснутся жителей жилых и частных домов. Горожан предупредили о необходимости заранее запастись водой.

Воды не будет по таким адресам:

4 июля с 22:00 до 07:00 5 июля - улица Чешская, 1, 3; улица Ивана Кудри, 22, 22а; бульвар Дружбы Народов, 17, 17а (жилые дома)

5 июля с 09:30 до 24:00 - улица Рокоссовского, 10; улица Кондратюка, 4 (жилые дома)

5 июля с 10:00 до 18:00 - улица Добролюбова, 3, 5, 7, 8, 9, 12, улица Бусловская, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 11а (жилые дома)

6 июля с 09:00 до 21:00 - улица Залесная, 1/72-17, 2-26; улица Планерная, 12-38/27 11-41; улица Попельнянская, 25/18, 20, 26/20, 23/21 (частные дома).

Ранее "Страна" сообщала про самое масштабное отключение воды в Киеве. Кого оно коснется и почему в столице все хуже с водоснабжением.

Мы писали, что в Запорожье гроза оставила без электричества около 100 тысяч человек.

Также в Киеве на три дня отключат воду в домах, монастыре и ботсаду. Список адресов.