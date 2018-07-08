Аккаунт Киев Оперативный в facebook сообщил о жестоком убийстве в Голосеевском районе и розыске подозреваемого.

"За совершение убийства гражданки 1952 года, что имело место 03.07.18 года в кабине лифта (нанесение множественных ножевых ранения и ударов молотком) по адресу г.Киев проспект Академика Глушкова, 41, # разыскивается: Танасийчук Александр Дмитриевич, 1977 года рождения", - говорится в сообщении.

Также сообщаются приметы подозреваемого на вид 40-45 лет, 160-165 см, короткие волосы с залысинами, одетый в темные джинсы, синюю ветровку, белые кроссовки, белая кепка, имеет явно выраженную сутулость. Психически больной.

Фото: facebook.com

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