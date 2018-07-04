На чемпионате мира по футболу, что приближается к своему финишу в эти дни в России, определились восемь сборных, что станут участниками четвертьфинальных поединков и сразятся за главный трофей мирового футбола.

В 1/4 финала в течение всего двух дней в четырех городах России сыграют восемь победителей пар, которые определились по итогам матчей 1/8 финала.

6 июля 2018 г., 17:00 (Казань) Уругвай – Франция

6 июля 2018 г., 21:00 (Нижн. Новгород) Бразилия – Бельгия

7 июля 2018 г., 17:00 (Самара) Швеция – Англия

7 июля 2018 г., 21:00 (Сочи) Россия – Хорватия

Полуфиналы будут сыграны 10 и 11 июля

10 июля 2018 г., 21:00 (Санкт-Петербург) Уругвай - Франция vs Бразилия - Бельгия

11 июля 2018 г., 21:00 (Москва) Швеция - Англия vs Россия - Хорватия

Матч за 3-е место пройдет 14 июля 2018 г., 17:00 (Санкт-Петербург) и в нем сыграют сборные, которые проиграли в полуфиналах.

Финал состоится 15 июля 2018 г., 18:00 (Москва)

Ранее "Страна" назвала все сборные, которые сыграют в плей-офф чемпионата мира по футболу в России.