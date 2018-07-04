Определены все сборные, которые сыграют в четвертьфиналах чемпионата мира в России
На чемпионате мира по футболу, что приближается к своему финишу в эти дни в России, определились восемь сборных, что станут участниками четвертьфинальных поединков и сразятся за главный трофей мирового футбола.
В 1/4 финала в течение всего двух дней в четырех городах России сыграют восемь победителей пар, которые определились по итогам матчей 1/8 финала.
- 6 июля 2018 г., 17:00 (Казань) Уругвай – Франция
- 6 июля 2018 г., 21:00 (Нижн. Новгород) Бразилия – Бельгия
- 7 июля 2018 г., 17:00 (Самара) Швеция – Англия
- 7 июля 2018 г., 21:00 (Сочи) Россия – Хорватия
Полуфиналы будут сыграны 10 и 11 июля
- 10 июля 2018 г., 21:00 (Санкт-Петербург) Уругвай - Франция vs Бразилия - Бельгия
- 11 июля 2018 г., 21:00 (Москва) Швеция - Англия vs Россия - Хорватия
Матч за 3-е место пройдет 14 июля 2018 г., 17:00 (Санкт-Петербург) и в нем сыграют сборные, которые проиграли в полуфиналах.
- Финал состоится 15 июля 2018 г., 18:00 (Москва)
Ранее "Страна" назвала все сборные, которые сыграют в плей-офф чемпионата мира по футболу в России.
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