После аварии грузового поезда в Одессе произошел транспортный коллапс, движение перекрыто, а пригородные и поезда дальнего следования идут по объездным маршрутам.

Однако, не все пассажиры смогли уехать.

"В Одессе пассажиров с билетами на промежуточные станции тупо выкинули из поездов без объяснений и вариантов решения вопроса как им добраться? В Германии в таком случае автобусы запускают и пассажиров доставляют. Я позвонила на ЖД, где на мой вопрос будут ли автобусы мне ответили - нет, конечно", - написала в Facebook Мария Зубкова.

"Моя мама лично было выкинута из поезда в вечернее время в чужом городе", утверждает Зубкова.

Напомним, в Одесской области на железнодорожном перегоне сошел с путей грузовой поезд, перевозивший зерно и удобрения. При аварии никто не пострадал, но движение поездов на перегоне Одесса - Киев было прервано.

В сообщении Укрзализницы говорилось, что железнодорожники информируют пассажиров об изменении времени прибытия поездов и маршрута и "рассматривают возможность организации трансфера пассажирам, которые следуют на станции, в которые сейчас поездами добраться невозможно".

Также сообщается, что из-за аварии те поезда, которые пустили по дополнительным путям, задерживаются на неопределенное время.

Фото: facebook.com/

В настоящее время движение поездов в направлении Одесса - Киев приостановлено, сообщает "Укрзализныця".

Согласно ее релизу, поезда №762/761 Одесса - Киев, №94/93 Одесса - Минск, №24/23 Одесса - Москва, №106/105 Одесса - Киев, №146/145 Измаил - Киев проследуют маршрутом Одесса - Колосовка – Помошная - Чернолесская - Т.Шевченко - Мироновка - Киев.

Поезда №136/135 Белгород-Днестровский - Черновцы, №258/257 Одесса - Львов, №26/36 Одесса - Рахов - Перемышль, №108/107 Одесса - Ужгород, №12/11 Одесса - Львов пойдут по маршруту через Одессу - Колосовку – Помошную - Слободку - Вапнярку.

Поезд №84/83 Одесса - Ковель проследует маршрутом Одесса - Колосовка - Помошная - Чернолесская - Т.Шевченко - Мироновка - Фастов - Казатин.

Поезд № 223/224 Киев - Одесса пойдет по маршруту через Подольск - Помошную - Колосовку – Одессу, поезда №23/24 Москва - Одесса и №258/257 Львов - Одесса проследуют через Слободку - Помошную - Колосовку – Одессу, а поезда №145/146 Киев - Измаил и №105/106 Киев - Одесса – через Фастов - Мироновку - Чернолесскую - Помошную - Одессу.

"Железнодорожники информируют пассажиров об изменении времени прибытия поездов и маршрута и рассматривают возможность организации трансфера пассажирам, которые следуют на станции, в которые сейчас поездами добраться невозможно", - говорится в сообщении.

Как сообщала Страна, в Ивано-Франковской области на ходу загорелся поезд, пассажиры выпрыгивали из окон.

Мы писали, что в Николаеве молодой актер покончил с собой, бросившись под поезд.

Ранее "Укрзализныця" повысила плату за использование своих вагонов.