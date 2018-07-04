В Киеве угнали катер. Об этом сообщает Киев оперативный в Facebook.

"Угнали катер Атаман из яхт-клуба Ривьера Риверстоун на Левобережке. Длина 9,5 м, ширина 3,2 м. Год выпуска 2007, 2 подвесных мотора Honda-225, 330 кВт. Вдруг кто увидит на воде или у берега, просьба сообщить"- говориться в сообщении.

Фото: facebook.com/KyivOperativ/

Как сообщала "Страна", ранее в Москве у известной светской львицы угнали Rolls-Royce и Mercedes.

Мы писали, что в Волновахе двое нетрезвых мужчин угнали "скорую", чтобы покататься. Водитель вышел из машины на улице Гагарина на несколько минут, оставив ключи в салоне, а когда вернулся - ее уже не было.

Также мы сообщали, что в Украине с начала года угнали почти 300 авто на "евробляхах".