Неподалеку г.Бердянск (Запорожская обл.) море выбросило на берег тело 7-летнего мальчика, исчезнувшего 1 июля.

Как сообщили "Интерфакс-Украина" в пресс-службе Главного управления ГСЧС Запорожской области, во вторник около 15.00 между Бердянском и с. Азовское, в районе лагеря "Мрия", Азовское море выбросило на берег тело 7-летнего мальчика.

По предварительной информации, это ребенок, пропавший в море 1 июля в районе 3 дамбы пляжа АКЗ, где он купался вместе с дедушкой и старшим братом.

По данным спасателей, во время купания 79-летний дедушка утонул, а его 7-летний внук исчез в море. Старший ребенок остался жив.

Спасатели обыскали акваторию, несмотря на шторм и сильный ветер, однако поиски не принесли результатов.

Как сообщала "Страна", с начала года на водоемах Украины утонули почти 500 человек.

Также "Страна" писала, что в Азовском море отдыхающих атакуют ядовитые медузы весом в 10 кило.