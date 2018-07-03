На перекрытой полицией Житомирской трассе образовалась 10-километровая пробка
В Киеве Национальная полиция перекрыла Житомирскую трассу. Об этом сообщают очевидцы, передают "Украинские новости"
В результате образовалась 10-километровая пробка от КПП до Окружной дороги.
Фото: ukranews.com
Причина перекрытия дороги не сообщается, но по данным сервиса Goоgle пробки на трассе произошло ДТП.
Фото: google.com
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