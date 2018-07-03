В Киеве Национальная полиция перекрыла Житомирскую трассу. Об этом сообщают очевидцы, передают "Украинские новости"

В результате образовалась 10-километровая пробка от КПП до Окружной дороги.

Фото: ukranews.com

Причина перекрытия дороги не сообщается, но по данным сервиса Goоgle пробки на трассе произошло ДТП.

Фото: google.com

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