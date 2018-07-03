Генеральная прокуратура Украины вызывает на 17 июля текущего года бывшего городского голову Киева Леонида Черновецкого и его сына Степана на допрос в качестве свидетелей в уголовном производстве.

"Повестка о вызове Черновецкого Л.М." 25.11.1951 года рождения и "Повестка о вызове Черновецкого С.Л." 27.10.1978 года рождения опубликованы на сайте Генпрокуратуры Украины.

"Гр-н Черновецкий Леонид Михайлович, 25.11.1951 года рождения, … Вам необходимо явиться 17.07.2018 года в 10.00 в кабинет №1106 здания Генеральной прокуратуры Украины к следователю группы следователей Генеральной прокуратуры Украины Лукащуку C.B., по адресу: г.Киев, ул.Резницкая,13/15 для участия в допросе в уголовном производстве №12013220540000400 в качестве свидетеля", - говорится в тексте повестки экс-мэру Киева.

Черновецкий вызывается на допрос к тому же следователю и в рамках того же уголовного производства на 11.00 17 июля.

Информации о данном уголовном производстве в Генпрокуратуре Украины не приводят, однако указанный номер уголовного производства аналогичен номеру производства от 31 января 2013 года, в рамках которого в марте 2018 года вызывался для проведения следственных и процессуальных действий в качестве подозреваемого народный депутат Евгений Бакулин (фракция "Оппозиционный блок").

Так, согласно повестке о вызове Бакулина, обнародованной на сайте Генпрокуратуры, его вызывали на 10.00 5 апреля к следователю по особо важным делам следственного отдела управления особо важных дел департамента международно-правового сотрудничества Генпрокуратуры Лукащуку. В той повестке также указывалось, что 19 марта текущего года было составлено письменное уведомление Бакулина о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255; ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191; ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191; ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191; ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366; ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209 УК Украины.

Украинские правоохранители подозревают Бакулина в присвоении и отмывании средств в особо крупных размерах.

Как сообщала "Страна", ранее сына Черновецкого освободили из тюрьмыв Италии, но дело против него не прекратили.

Также мы писали, что Рада сняла неприкосновенность с нардепа Бакулина и дала добро на его арест.