Во вторник, 3 июля на стадионе "Спартак" в Москве состоялся матч-завершение раунда 1/8 финала ЧМ-2018. Англия и Колумбия боролись за выход в самарский четвертьфинал к сборной Швеции.

"Изобретатели футбола" впервые в своей истории на чемпионатах мира победили в серии послематчевых пенальти.

На 57-й минуте встречи Гарри Кейн отрыл счет в матче, реализовав пенальти. Колумбийцы ринулись в отчаянные контратаки, но в основное время пробить английскую оборону не смогли.

По ходу второго тайма наставник латиноамериканцев выпустил 2 нападающих и сборная Колумбия заиграла сразу с пятью номинальными игроками атаки на поле.

И на 93-й минуте из трех добавленных арбитром ко второму тайму, колумбийцы все-таки поразили ворота Англии. После навеса с углового, центральный защитник Колумбии Мина оказался выше всех в штрафной англичан и точным ударом головой, с отскоком от газона, отправил мяч в сетку.

Фото: twitter.com/Futbol_Matrix

После спасительного гола игроки сборной Колумбии побежали отмечать его к своим многочисленным болельщикам.

Фото: twitter.com/Futbol_Matrix

Спустя минуту главный судья матча Марк Гейгер из США дал свисток о завершении второго тайма. Начались экстра-таймы, в которых англичане и колумбийцы не стали огорчать друг друга.

Победителя определили в серии пенальти. Как это было:

1. Фалькао (Колумбия) - забил; Гарри Кейн (Англия) - забил 1:1

2. Куадрадо (Колумбия) - забил; Рашфорд (Англия) - забил 2:2

3. Муриэль (Колумбия) - забил; Хендерсон (Англия) - не забил 3:2

4. Урибе (Колумбия) - не забил; Триппьер (Англия) - забил 3:3

5. Бакка (Колумбия) - не забил; Дайер (Англия) - забил 3:4

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