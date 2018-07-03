У украинского боксера Дениса Беринчика умер новорожденный сын. Тимуру Беринчику исполнилось всего две недели.

"Мой сын - вечный ангел. Беринчик Тимур Денисович. Вечная память! 16.06.18- 30.06.18", - написал боксер в своем Instagram, добавив фото с белым гробом в руках на фоне церкви.

Причины смерти мальчика пока неизвестны. Пользователи соцсети выразили спортсмену свои соболезнования.

Фото: instagram.com/berinchyk/

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