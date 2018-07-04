Баланс внешней торговли товарами и услугами Украины в январе-мае 2018 года сведен с дефицитом на уровне 2,912 млрд долл., что на 23,3% выше дефицита за аналогичный период 2017 года.

Как сообщается на сайте Национального банка Украины, в том числе дефицит внешней торговли товарами вырос на 29,9% - до 3,351 млрд долл. Профицит внешней торговли услугами за этот период вырос в 2 раза - до 439 млн долл.

По оценкам Государственной службы статистики Украины, внешнеторговый баланс Украины по итогам 2017 года сведен с дефицитом в 2,625 млрд долл. против 541,6 млн долл. профицита за предыдущий год.

Национальный банк Украины обнародовал свои оценки, согласно которым баланс внешней торговли товарами и услугами Украины в 2017 году сведен с дефицитом на уровне 6,848 млрд долл., что на 25,2% больше дефицита за 2016 год.

Как сообщала "Страна", "дыра" в госбюджете Украины выросла до 14 миллиардов.

Ранее мы писали, что чиновникам Кличко оплатили поездку к гробнице императора Цинь.

Также мы писали, что дефицит бюджета Украины всего за 5 месяцев текущего года составил 9,2 миллиарда