В Сети опубликовал трейлер четвертого сезона "Лучше звоните Солу", сериала спин-оффа "Во все тяжкие".

В новом сезоне создатели сериала расскажут о трагических событиях, которые привели к тому, что адвокат Джеймс МакГилл стал Солом Гудманом.

Создатель сериалов Винс Гиллиган заявил, что хотел бы видеть персонажей "Во все тяжкие" Уолтера Уайта и Джесси Пинкмана в "Лучше звоните Солу".

Новый сезон выйдет 6 августа и будет состоять из 10 серий.

Видео: youtube.com/TeamFamily

Вот так выглядит постер к новому сезону:

Фото: twitter.com/BDF331

Как сообщала "Страна", за 1 000 лет до "Игр престолов". Канал НВО снимет предысторию популярного сериала. Приквел поведает о том, "как мир скатился с Эры героев к своим темным временам".

Отметим, что "Джон Сноу" из "Игры престолов" женился на рыжей подружке из сериала.