Аналитическая компания App Annie представила исследование о самых скачиваемых iOS-приложениях. Лидером рейтинга стало приложение Facebook.

В топ-10 также попали Facebook Messenger, YouTube, Instagram, WhatsApp Messenger, Google Maps, Snapchat, Skype, WeChat и QQ.

Самыми загружаемыми играми были признаны Candy Crush Saga, Subway Surfers и Fruit Ninja. По данным App Annie, в 2010–2018 годах общее количество загрузок достигло более 170 млрд установок, из которых 30,5 млрд скачиваний пришлось на 2017 год. Лидерами рейтинга по загрузкам стали США, Китай, Япония и Великобритания. Общие расходы пользователей превысили $130 млрд, в прошлом году - $42,5 млрд.

Фото: appannie.com

По состоянию на май 2018 года в App Store доступно около 2 млн приложений, 10 тыс. из которых собрали более $1 млн. Авторы исследования отмечают, что владельцы устройств пользуются около 40 приложениями в месяц, тратя на это порядка трех часов в день. В отчет попали данные о загрузках приложений и расходах пользователей с июля 2010 года по май 2018 года. Предустановленные приложения не учитывались в рейтинге. Руководствуясь партнерскими отношениями с компаниями и разработчиками, App Annie также не раскрыла конкретное число загрузок, предоставив только список самых популярных.

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