Российский оппозиционный журналист Аркадий Бабченко, проживающий в настоящее время в Украине, предложил властям Российской Федерации обменять себя на голодающего в российской колонии украинского режиссера Олега Сенцова, а также остальных удерживаемых и осужденных в России по политическим мотивам украинцев и россиян.

"Вы не знаете, как меня достать, и не знаете, как освободиться от Сенцова. Ну, давайте так - я готов обменять себя на Сенцова… Олег готов умереть за свободу других, ну, я готов сесть за его жизнь. А вы решите свой геморрой. Вопрос с экстрадицией решите - я ж до сих пор гражданин вашего долбаного Мордора. Я сейчас абсолютно серьезно. Песков? Москалькова?", - написал Бабченко в своей странице в соцсети Facebook во вторник днем.

Журналист предлагает властям России отпустить кроме Сенцова прочих удерживаемых в России украинских политзаключенных, а также российских политзаключенных, подсчитав, что в целом таковых в настоящее время насчитывается "человек триста".

"Вы выпускаете, Олега, еще те шестьдесят человек, за свободу которых он голодает, выпускаете всех крымских татар, выпускаете всех российских политзаключенных - Стомахина, арестованного за мой репост Третьякова, Корба, Дмитриева, Калиниченко, всех-всех-всех - там же не много получится, человек триста всего, а я к вам еду под белы рученьки, и можете удовлетворять свою ненависть сколько угодно…", - написал он, уточнив, что под "удовлетворением ненависти" подразумевает применение в отношении к нему насилия и пыток.

Фото: facebook.com/babchenkoa

По словам самого Бабченко, у него есть вид на постоянное проживание в Украине, его семья тоже подала документы на постоянное проживание.

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