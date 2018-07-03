В следующем сезоне 2018/19 вместо ФК "Полтава" в высшей лиге чемпионата Украины по футболу сыграет "Черноморец".

Об этом сообщает официальный сайт ФФУ. Исполком ФФУ утвердил соответствующее предложение украинской футбольной Премьер-лиги.

Ранее клубы УПЛ единогласно проголосовали за возвращение "Черноморца" в Премьер-лигу. Таким образом, одесский клуб стал 12-м участником Премьер-лиги в следующем сезоне.

Напомним, что руководство футбольного клуба "Полтава" после завоевания права выступать в Премьер-лиге объявило о том, что команда снимается с соревнований.

В матчах плей-офф за путевку в Премьер-лигу "Полтава" обыграла в двух матчах "Черноморец".

Как сообщала "Страна", японские футболисты после вылета с ЧМ-2018 оставили записку "Спасибо" и убрали после себя мусор.

Отметим, что Шахтер не против того, чтобы в следующем сезоне УПЛ очки командам считали по новому.