Появились некоторые подробности полицейского расследования убийства в Голосеевском районе Киева, где неизвестный убил мужчину, сообщил отдел коммуникации столичной полиции.

По информации начальника Главного управления Нацполиции в Киеве Андрея Крищенко, злоумышленник скрылся во дворах, есть приметы автомобиля, который он использовал.

"Полиция отрабатывает ряд версий, бесспорно, одна из версий - это заказное убийство… Мы можем говорить, что злоумышленников было как минимум двое, поскольку стрелок вышел из автомобиля, который с места происшествия скрылся", - рассказал он.

Напомним, потерпевший скончался в больнице, из-за многочисленных огнестрельных ранений, но окончательные выводы даст судебно-медицинская экспертиза.

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