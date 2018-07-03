В мае 2018 года население Украины полностью рассчиталось по коммунальным платежам за месяц и начало погашать ранее накопившуюся задолженность.

Долг по оплате централизованного отопления, по сравнению с апрелем 2018 года, снизился на 7,5% и составил 12,3 млрд грн.

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

За содержание домов, сооружений и придомовых территорий в мае по сравнению с предыдущим месяцем украинцы задолжали больше на 8,8%. Задолженность составила 3,7 млрд грн. За вывоз бытовых отходов остались должны 500 млн грн.

За централизованное водоснабжение и водоотвод долги стали больше на 31,6% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 2,5 млрд грн. За электроэнергию население уплатило 3 млрд грн, это составило 107,5% начисленных за этот период сумм за счет погашения задолженности за прошедший период.

Всего за жилищно-коммунальные услуги было уплачено 6,8 млрд грн. Это составляет 100,7% начисленных за этот период сумм.

Сообщается, что за январь-май 2018 года население заключило 31,2 тыс. договоров о реструктуризации долгов на сумму 200,4 млн грн. Платежей с учетом долгосрочных договоров было внесено на сумму 113,9 млн грн.

Напомним, на конец февраля 2018 года задолженность граждан Украины по оплате жилищно-коммунальных услуг достигала 40,6 млрд гривен.

"Страна" разбиралась, как будут монетизировать субсидии в Украине.

Всего за пару недель верификации обнаружено 50 тысяч украинцев, которые не вписываются в критерии Минфина, то есть, имеют новые автомобили, дома и квартиры большой площади. И проверки продолжаются.

Напомним, что новым владельцам жилья разрешили не платить коммунальные долги бывших хозяев.