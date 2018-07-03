Верховная Рада намерена установить трехгодичный мораторий на повышение тарифов на доставку украиноязычных печатных изданий на территорию Украины и периодических региональных и местных изданий на подконтрольной Украине территории Донецкой и Луганской областей.

За соответствующий законопроект (№7291) в первом чтении проголосовали 228 народных депутатов на вечернем заседании во вторник, передает Интерфакс-Украина.

Законопроект предлагает запретить повышение тарифов на прием подписки и доставку по подписке печатных средств массовой информации, которые издаются на украинском языке, временно на срок три года с даты принятия закона.

Кроме того, предлагается временно, на срок особого периода, установить мораторий на повышение тарифов на прием подписки и доставку по подписке отечественных периодических печатных СМИ региональной и местной сферы распространения на подконтрольные Украине территории Донецкой и Луганской областей.

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