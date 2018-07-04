Пока в Берлине, Париже, Вене, Риме и Афинах 4 июля под +30 градусов тепла и даже выше, в Киеве ожидается замечательная комфортная температура воздуха, около 25 градусов.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook.

"Так, мы начинаем нагреваться. 4 июля все холодные пробелы постепенно заполнятся и в течение среды в Украине + 23 ...+ 28 градусов. Дожди, небольшие и локальные, еще возможны на Западе, Севере и в Винницкой области. Остальная территория - сухо, малооблачно, солнечно. В Киеве завтра без существенных осадков, только в отдельных районах небольшой дождь. Днем до +25 градусов. Лето продолжается, синоптическая "измена" закончилась, впереди - только победы," - написала она.

Фото: facebook.com/tala.didenko

Как сообщала "Страна", в Киеве июньский дождь побил 130-летний погодный рекорд.

Также мы сообщали, что синоптики обещают Украине +41 градус в июле. В каких областях будет жарче всего.