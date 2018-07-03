Из подозрительной машины в Житомирской области полицейские изъяли более двух тонн нелегально добытого янтаря, упакованных в почти 80 мешков.

Глава МВД Арсен Аваков отметил, что это – "рекордная партия янтаря", изъятого сотрудниками полиции.

Об этом во вторник, вечером 3 июля сообщил отдел коммуникации полиции в Житомирской области.

"Событие произошло на автомобильной дороге Васьковичи - Шепетовка, в 78 км от Новоград-Волынского. Полицейские изъяли более двух тонн янтаря, расфасованного в мешки", - сообщает во вторник вечером Департамент коммуникации МВД Украины.

В информации отмечается, что на месте работают полицейские спецназовцы.

"Нет, это не мешки с мукой или сахаром. Это партия нелегального янтаря, задержанная сейчас в Житомирской области. Более 2-х тонн", - отметил глава МВД, Арсен Аваков добавив, что изъятый янтарь будет находиться в хранилища Национального банка Украины.

Кроме этого, министр внутренних дел заявил, что считает необходимым принять пакет законов, регулирующих добычу янтаря в Украине.

Фото: npu.gov.ua

Как сообщала "Страна", в Житомирской области СБУ нашла 3 тонны необработанного янтаря.

Дельцам грозит от пяти до восьми лет лишения свободы.

Отметим, что суд отказался возвращать семье "янтарного" Розенблата залог в 7 миллионов гривен.