Парламент на утреннем заседании 3 июля 2018 года принял Закон относительно усиления социальной защиты лиц, ухаживающих за больными детьми (проект № 8294), с технико-юридическими правками.

Законом включены в круг застрахованных лиц, подлежащих общеобязательному государственному пенсионному страхованию и за которых уплачивается единый взнос, также один из неработающих трудоспособных родителей, усыновителей, опекун, попечитель, фактически осуществляющие уход за ребенком, больным тяжелым перинатальным поражением нервной системы, тяжелый врожденный дефект развития, редким орфанным заболеванием, онкологическим, онкогематологическим заболеванием, детским церебральным параличом, тяжелым психическим расстройством, сахарным диабетом I типа (инсулинозависимым), острым или хроническим заболеванием почек IV степени, или ребенком, получившим тяжелую травму, нуждающимся в трансплантации органа или в паллиативной помощи.

При этом указанный период ухода будет зачисляться в страховой стаж, который дает право на пенсионное обеспечение, а также в стаж работы, который дает право на ежегодный основной отпуск.

Кроме того, на детей с указанными заболеваниями, расстройствами государство будет выплачивать помощь в размере прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста, независимо от получения других видов госпомощи.

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