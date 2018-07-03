Вступил в силу запрет на ввоз в Украину шифера из России
Во вторник, 3 июля вступил в силу запрет на ввоз в Украину листов асбестоцементных гофрированных (шифера) происхождением из России.
Об этом сообщает ЮрЛига.
В Кабмине заявили, что на данное время производственные мощности украинских предприятий способны полностью удовлетворить потребности внутреннего рынка Украины.
Кроме того, по мнению правительство, эмбарго на шифер приведет к улучшению хозяйственного положения украинских производителей, сохранению рабочих мест, уменьшению социального напряжения в регионах, увеличению поступлений в бюджет от налогообложения объемов собственного производства.
Запрет установлен постановлением Кабмина № 490, которое вступило в силу 3 июля 2018 года.
Как сообщала "Страна", по данным Госстата, Украина стала покупать больше российских товаров. Вырос и объем экспорта украинских товаров в Россию.
Отметим, что Украина ввела квоты на импорт серной кислоты и олеума.