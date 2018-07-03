Верховная Рада на заседании 3 июля внесла изменения в Налоговый кодекс (законопроект № 8295). В частности, предоставлена налоговая скидка на дошкольное образование детей.

Законом также разрешено включать в налоговую скидку средства уплаченные за обучение в отечественных высших и профессионально-технических учебных заведениях (касается и члена семьи первой степени родства), а также средства, уплаченные за дошкольное, внешкольное, общее среднее образование.

Стоимость получения такого образования членами семьи налогоплательщика первой степени родства, не может превышать (в расчете на календарный год) 15 размеров минимальной заработной платы, установленной на 1 января отчетного (налогового) года.

Закон принят с учетом предложений Комитета по вопросам налоговой и таможенной политики.

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