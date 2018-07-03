В селе Бугское Вознесенского района Николаевской области объявлен карантин из-за двух случаев бешенства.

Об этом сообщает Вознесенское межрайонное управление Главного управления Госпродпотребслужбы в Николаевской области, передают "Николаевские новости".

В конце июня домашний кот сильно искусал несколько человек. Животное пристрелили. А экспертиза, проведенная в Николаевской областной государственной лаборатории Госпродпотребслужбы, подтвердила вирус бешенства.

В это же время в лабораторию доставили труп лисицы, отстреленной в охотничьих угодьях Бугского сельского. Исследование также выявило возбудителя бешенства.

На внеочередном заседании Государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии при Вознесенской райгосадминистрации введен карантин по бешенству животных на территории села Бугское и охотничьих угодьях Бугской сельского совета. Также утвержден комплексный план мероприятий по ликвидации бешенства.

Как сообщала "Страна", под Харьковом рычащая лиса искусала местного жителя во дворе его дома. Пострадавший говорит, что перед нападением лиса издавала странные звуки. Мужчине проводят профилактику от бешенства.

Отметим, что бешеный барсук атаковал деревню в Винницкой области.