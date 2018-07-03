Суд отменил приговор волонтеру АТО и активисту партии "Всеукраинское объединение "Свобода" Виталию Курачу за случайный подрыв гранатомета в школе в селе Репки Черниговской области.

В результате трагедии 1 человек погиб, еще 2 были ранены, а сам фигурант ранее был приговорен к 6 годам лишения свободы.

Об этом говорится в решении Апелляционного суда Черниговской области от 19 июня, передают Украинские новости.

Указано, что апелляционные жалобы подал подсудимый, который является инвалидом 3-й группы, и его адвокаты.

Они просили суд отменить приговор от 21 марта 2016 года, которым подсудимый был признан виновным ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием и боеприпасами), ст. 264 (халатное хранение оружия и боеприпасов) Уголовного кодекса, и оправдать в связи с недоказанностью в его действиях состава указанных преступлений.

Защита волонтера утверждает, что суд первой инстанции рассмотрел дело с существенными нарушениями, не установил мотивы подсудимого, не принял во внимание, что корпус отстрелянного гранатомета был привезен исключительно для школьного музея.

Также суд первой инстанции не проверил показания Курача о наличии разрешения руководителя добровольческого батальона ОУН на вывоз из зоны АТО корпусов отстрелянных гранатометов.

"(Подсудимый - Прим.Ред.) считает, что передав отстрелянный корпус гранатомета в Репкинскую школу №2 прекратилось и хранение им этого предмета.

Доказательств, свидетельствующих о его передаче на временное хранение или с другой целью не установлено. Он не брал на себя какие-либо обязанности по контролю за дальнейшим обращением с этим предметом на территории школы, и не имел свободного доступа к нему", - сказано в тексте судебного решения.

Кроме того, суд отметил такие смягчающие обстоятельства как, в частности нахождение на иждивении малолетнего ребенка, положительные характеристики с места жительства и от общественных организаций, наличие грамот и благодарностей от имени председателей областных управлений Службы безопасности Украины и полиции в Черниговской области.

Апелляционный суд постановил жалобы подсудимого удовлетворить и отменил приговор.

Апелляционный суд также вернул дело на повторное рассмотрение в суд первой инстанции.

18 февраля 2015 года 1 сотрудница школы в селе Репки Черниговской области погибла и 2 были ранены из-за взрыва гранатомета, принесенного волонтером Курачем в школьный музей.

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