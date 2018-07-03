В ходе масштабной операции ликвидирована международная группа наркоторговцев. Полицейские задержали организатора наркобизнеса и его пособников и изъяли более шести килограммов контрабандного кокаина стоимостью почти 30 млн грн.

Об этом сообщает Департамент коммуникации Национальной полиции Украины.

Двое наркокурьеров были задержаны в результате проведения совместной спецоперации работниками Департамента противодействия наркопреступности, пограничной и таможенной служб аэропорта "Борисполь" (Киевская обл.) под процессуальным руководством Генеральной прокуратуры Украины.

Он добавил, что организатором группы является 42-летний гражданин Турции.

"Мужчина управлял контрабандной деятельностью и обеспечивал поставки кокаина на территорию нашего государства. Также он привлек к сотрудничеству своего соотечественника, который временно проживал в Киевской области. Фигурант выполнял функции координатора, в частности - занимался поиском маршрутов поставок кокаина, логистикой и обеспечивал связь курьеров с иностранными наркоторговцами", - говорится в сообщении.

В состав группировки также входил 28-летний житель Одесской области, который занимался поиском и вербовкой наркокурьеров через популярные социальные сети. За "работу" вербовщик обещал вознаграждение в сумме от $3 до $7 тысяч.

Кихтенко отметил, что с целью усиления конспирации контрабандной деятельности группы ее руководители постоянно меняли маршруты транспортировки наркотика и способы его сокрытия от таможенного контроля.

"Все члены международной наркогруппы арестованы. В отношении них возбуждены уголовные производства, предусмотренные ст. 305 (Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров) и ч.3 ст.307 Уголовного Кодекса Украины (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). Согласно закону на злоумышленников ожидает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества", - сообщил он.

Фото: npu.gov.ua

Видео: youtube.com/Національна поліція України

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