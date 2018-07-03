После истории с тотальными задержками рейсов украинскими авиакомпаниями, рынок чартерных перевозок ждет тотальная ревизия. Она намечена на две ближайшие недели. И кто ее не пройдет, то просто вылетит с рынка - ему запретят летать.

Об этом рассказал UBR заместитель председателя Государственной авиационной службы Украины Сергей Коршук.

Он также сообщил, что с 2019 года в Украине перестанут допускать к полетам борты старше 20 лет.

"Мы полностью приветствуем такое решение, поскольку, с возрастом самолеты требуют более тщательного технического обслуживания и ухода", - добавил Коршук.

Видео: Youtube.com/UBR

Внимание инспекторов будет приковано не только к своевременному и качественному обслуживанию пассажиров, но и к техническому состоянию бортов и салонов самолетов.

Вскоре, на сайте Госавиаслужбы и Мининфраструктуры будет опубликован рейтинг надежности авиакомпаний, который планируют обновлять ежемесячно.

Как сообщала "Страна", ранее министр Омелян заверил, что все украинские туристы вернулись из-за границы домой.

Мы писали, что туристы из Украины второй день не могут вылететь в Барселону из "Борисполя".

Также украинские туристы, застрявшие в Албании, вернулись домой.