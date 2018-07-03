В Одесской области на железнодорожном перегоне сошел с путей грузовой поезд, перевозивший зерно и удобрения, никто не пострадал.

Как сообщил во вторник отдел коммуникации полиции Одесской области, авария произошла на ж/д перегоне возле села Путиловка Великомихайловского района.

Предварительно установлено, что машинист поезда превысил допустимую скорость движения, в результате чего грузовой поезд сошел с рельсов, при этом 12 вагонов легли на бок, еще у 12-ти оторвало ходовую часть.

"На месте аварии химических и огнеопасных веществ не обнаружено", - подчеркивает полиция.

В настоящее время движение поездов в направлении Одесса - Киев приостановлено, сообщает "Укрзализныця".

Согласно ее релизу, в частности, поезда №762/761 Одесса - Киев, №94/93 Одесса - Минск, №24/23 Одесса - Москва, №106/105 Одесса - Киев, №146/145 Измаил - Киев проследуют маршрутом Одесса - Колосовка – Помошная - Чернолесская - Т.Шевченко - Мироновка - Киев.

Поезда №136/135 Белгород-Днестровский - Черновцы, №258/257 Одесса - Львов, №26/36 Одесса - Рахов - Перемышль, №108/107 Одесса - Ужгород, №12/11 Одесса - Львов пойдут по маршруту через Одессу - Колосовку – Помошную - Слободку - Вапнярку.

Поезд №84/83 Одесса - Ковель проследует маршрутом Одесса - Колосовка - Помошная - Чернолесская - Т.Шевченко - Мироновка - Фастов - Казатин.

Поезд № 223/224 Киев - Одесса пойдет по маршруту через Подольск - Помошную - Колосовку – Одессу, поезда №23/24 Москва - Одесса и №258/257 Львов - Одесса проследуют через Слободку - Помошную - Колосовку – Одессу, а поезда №145/146 Киев - Измаил и №105/106 Киев - Одесса – через Фастов - Мироновку - Чернолесскую - Помошную - Одессу.

"Железнодорожники информируют пассажиров об изменении времени прибытия поездов и маршрута и рассматривают возможность организации трансфера пассажирам, которые следуют на станции, в которые сейчас поездами добраться невозможно", - говорится в сообщении.

Согласно ему, на место происшествия направлены три восстановительных поезда, и там уже работает комиссия для определения причины инцидента.

Как сообщала Страна, в Ивано-Франковской области на ходу загорелся поезд, пассажиры выпрыгивали из окон.

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Ранее "Укрзализныця" повысила плату за использование своих вагонов.