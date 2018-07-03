Курс гривни на межбанковском валютном рынке во вторник снизился до 26,325 грн/$1 с 26,305 грн/$1 в предыдущий рабочий день, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" дилеры коммерческих банков.

Котировки гривни к окончанию торгов составили 26,31-26,34 грн/$1.

По данным НБУ, средневзвешенный курс гривни на межбанковском валютном рынке в этот день снизился до 26,2993 грн/$1 с 26,2327 грн/$1. Торговый оборот составил $392,4 млн, тогда как в предыдущий рабочий день - $348,92 млн.

Национальный банк Украины установил официальные курсы гривни к иностранным валютам на 4 июля 2018 года.

100 долларов США - 2629.9259

100 евро - 3067.8086

10 российских рублей - 4.1600

Как сообщала "Страна", курс гривни на межбанке Украины в первый день недели укрепился.

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