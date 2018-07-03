Во вторник, 3 июля сборная Швеции переиграла сборную Швейцарии в 1/8 финала ЧМ-2018. Матч в Сант-Петербурге завершился со счетом 1:0.

Опасные моменты стали возникать у обеих ворот с первых минут матча.

В дальнейшем стало намного больше борьбы в центре поля, но голами зрители в первые 45 минут не насладились.

Начало второго тайма прошло под диктовку сборной Швеции и на 66-й минуте матча, после удара Эмиля Форсберга из-за пределов штрафной, мяч зацепил ногу Аканджи и залетел в ворота Швейцарии.

Несмотря на попытки швейцарцев отыграться, шведы удержали минимальную победу. В 1/4 финала они сыграют с победителем матча Колумбия - Англия.

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