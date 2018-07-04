Российский юморист Максим Галкин признался в любви к своей "Аллусе", Алле Пугачевой. В своем Instagram он выложил фото 69-летней жены.

"Девушка с реки", - написал Максим.

"Вот только сфотал Аллусю. Без фильтров гламурных, фотошопов всевозможных дьявольских и тому подобного. Проворный дедовский способ фотографии: лицо и объектив. Вот такую ​​Пугачеву я люблю и вижу каждый день, с веснушками от солнца и единственными в мире глазами. И вам, верные мои подписчики, фоллоферы мои дорогие, желаю как можно чаще видеть рядом любимое вами лицо ", - пожелал он.

Фото: instagram.com/maxgalkinru

Как известно, супруги, в прошлом году обвенчались в церкви, воспитывает двойняшек Гарри и Лизу. Сама Примадонна недавно призналась, что у нее от Максима до сих пор "сердце тает".

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