Полиция Киева сообщила, что в 18:20 в дежурную часть столичной полиции поступила информация о смерти потерпевшего после стрельбы в центре Киева. Об этом сообщает официальный сайт полиции.

Следователями расследуется уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украини.

Напомним, во второй половине дня 3 мая по Киеву введен оперативный план "Сирена" из-за стрельбы возле ресторана кавказской кухни "Долма" по ул. Большая Васильковская, 122.

На глазах у посетителей и персонала ресторана некий мужчина кавказской национальности открыл стрельбу по посетителю, вышедшему из ресторана "Долма". Полицией разыскивается мужчина кавказской наружности, который был одет в черную одежду, с места происшествия скрылся на автомобиле золотистого цвета Honda Civic с номером АІ 4450НЕ, чье фото оказалось в распоряжении "Страны".

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