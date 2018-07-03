В частном детском лагере "Славутич" в Киеве отравились воспитанники спортивной детско-юношеской школы олимпийского резерва по художественной гимнастике (СДЮШОР) "Школа Дерюгиных". Одиннадцать детей обратились за медицинской помощью с расстройством пищеварения, еще один ребенок находится в реанимации в состоянии комы.

Они обратились в медпункт санатория с жалобами на расстройство пищеварения, слабость и головную боль, передает Интерфакс.

"Вчера вечером, 2 июля 2018 года, в Переяслав-Хмельницкую центральную районную больницу был экстренно доставлен ребенок 8 лет с расстройством пищеварения, организм девочки был крайне обезвожен, она впала в кому и госпитализирована в реанимацию. Состояние квалифицируется как тяжелое", - сказано в сообщении департамента здравоохранения Киевской облгосадминистрации на странице в соцсети Facebook во вторник.

По предварительной информации, пациентка является ученицей спортивной школы, которая в группе из 28 детей прибыла в ООО "Детский оздоровительный лагерь санаторного типа "Славутич"", где они должны были готовиться к соревнованиям.

"12 детям вчера стало плохо, у них было расстройство желудочно-кишечного тракта. В результате один ребенок в коме, 11 детей попали в медицинский изолятор лагеря. На сегодня изолированными остаются семеро. Всего в оздоровительном лагере находится более 200 человек", – сказано в сообщении ОГА.

По состоянию на 5:00 утра вторника госпитализированную девочку осмотрел анестезиолог детской областной больницы (г.Боярка) и вызваны на консультацию специалисты больницы "Охматдет". Сейчас ее готовят к транспортировке в "Охматдет".

В понедельник, 2 июля, специалисты Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей (Госпродпотребслужбы) взяли пробы пищи, которой кормят детей в лагере, а уже во вторник, 3 июля, проводятся посевы у детей, которые пострадали.

Комиссия по эпидрасследованию при участии прокурора района и наряда полиции, ожидала допуска к медизолятору, где находились пострадавшие дети. В 11:55 директор лагеря "Славутич" в присутствии двух адвокатов позволила начать работу Комиссии по расследованию.

О данном инциденте проинформированы глава Киевской облгосадминистрации Александр Горган, правоохранительные органы и родители детей.

Как сообщила пресс-служба прокуратуры Киевской области, по факту массового отравления детей облпрокуратура открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений) УК Украины.

"Установлено, что в понедельник, 2 июля, 11 воспитанников спортивной детско-юношеской школы олимпийского резерва по художественной гимнастике (СДЮШОР) "Школа Дерюгиных" обратились в медпункт санатория с жалобами на расстройство пищеварения, слабость и головную боль. Кроме того, в реанимационное отделение Переяслав-Хмельницкой ЦРБ доставили еще одну 8-летнюю девочку, которая сейчас в тяжелом состоянии", - сообщила пресс-служба прокуратуры.

В настоящее время предпринимаются все необходимые меры для установления причин массового отравления детей и привлечения виновных к ответственности.

В прокуратуре также указали, что в производстве хозяйственных судов рассматриваются дела по искам прокуратуры Киевской области по возврату имущества детского лагеря "Славутич" в государственную собственность. Прокуратура области установила, что общество, которое арендует государственное имущество, незаконно провело его реконструкцию и безосновательно оформило право собственности на детский лагерь.

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