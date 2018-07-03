Сегодня во второй половине дня по Киеву введен оперативный план "Сирена" из-за стрельбы возле ресторана кавказской кухни "Долма" по ул. Большая Васильковская, 122.

На глазах у посетителей и персонала ресторана некий мужчина кавказской национальности открыл стрельбу по посетителю, вышедшему из ресторана "Долма", сообщает источник "Страны".

Пострадавший доставлен в больницу № 17 с огнестрельными ранениями, его сейчас охраняет полицейский конвой. Его личные данные пока не разглашаются. При себе имеет огнестрельное оружие.

Полицией разыскивается мужчина кавказской наружности, который был одет в черную одежду, с места происшествия скрылся на автомобиле золотистого цвета Honda Civic с номером АІ 4450НЕ, чье фото оказалось в распоряжении "Страны".

Полиция устанавливает причины происшествия, выдвинуто несколько версий - конфликт на почве личной неприязни, долговые обязательства либо же передел сфер влияния между этническими группировками.

Фото: strana.ua

Ранее в киевском Гидропарке произошла перестрелка, есть раненые.

Напомним, банда кавказцев в Киеве ранила сотрудника СБУ.