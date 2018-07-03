Директор Всемирного клуба одесситов Григорий Барац обратился ко всем ворам Одессы и Одесской области и выразил "свое одесское Фе".

"Ваша одесская воровская честь, ваши понятия растоптаны! Украсть у самого знаменитого Одессита – Михаила Жванецкого скульптуру изображающую его кота Морриса, спящего на его не менее знаменитом портфеле, мог только не честный вор. И где украли! С подоконника Всемирного Клуба Одесситов. Позор этой кражи ложится на вас, на всех воров Одессы", - написал он.

Барац предлагает преступникам собрать одесскую воровскую малину и принять решение .

"Примите правильное решение: запретите себе работать пока скульптура не будет найдена и возвращена хозяину", - написал Барац.

Фото: facebook.com/grigoriybarac

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