Одессит обратился ко всем ворам, чтобы они вернули Жванецкому кота Морриса вместе с портфелем
Директор Всемирного клуба одесситов Григорий Барац обратился ко всем ворам Одессы и Одесской области и выразил "свое одесское Фе".
"Ваша одесская воровская честь, ваши понятия растоптаны! Украсть у самого знаменитого Одессита – Михаила Жванецкого скульптуру изображающую его кота Морриса, спящего на его не менее знаменитом портфеле, мог только не честный вор. И где украли! С подоконника Всемирного Клуба Одесситов. Позор этой кражи ложится на вас, на всех воров Одессы", - написал он.
Барац предлагает преступникам собрать одесскую воровскую малину и принять решение .
"Примите правильное решение: запретите себе работать пока скульптура не будет найдена и возвращена хозяину", - написал Барац.
Фото: facebook.com/grigoriybarac
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