Во вторник, 3 июля 2018 выросла цена на "европейскую" нефть сорта Brent.

"Американская" нефтяная марка WTI, напротив, - подешевела. Так биржевые торговцы отреагировали на согласие Саудовской Аравии с требованием США об увеличении добычи нефти.

Цена сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:30 по Киеву увеличилась на $0,47 (0,61%) - до $77,77 за баррель, сообщает Интерфакс.

Стоимость фьючерса на нефть WTI на август на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) упала к этому времени на $0,53 (0,72%) - до $73,41 за баррель. Спред цен на североморскую и североамериканскую марки нефти близок к минимуму за три года.

"Королевство готово использовать резервные мощности при необходимости справиться с будущими изменениями в уровнях спроса и предложения", - говорится в заявлении кабинета министров Саудовской Аравии, которое цитирует телерадиокомпания Aljazeera. Во вторник министры провели совещание в присутствии короля Саудовской Аравии.

Ранее в ходе торгов во вторник цена WTI впервые с ноября 2014 года превысила $75 за баррель.

Президент США Дональд Трамп в субботу, 3 июля сообщил, что король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз ас-Сауд согласился на предложение об увеличении добычи нефти "в пределах 2 млн баррелей".

Позднее Белый дом переформулировал сообщение, уточнив, что Саудовская Аравия "располагает резервом добычи в 2 млн баррелей в сутки, который может быть использован в случае необходимости для стабилизации рынка".

Согласно подсчетам агентства Bloomberg, Саудовская Аравия в июне нарастила добычу нефти максимальными темпами с июля 2013 года - на 330 тыс. баррелей в сутки (б/с), до 10,3 млн б/с. Оценка основана на данных опроса аналитиков и сотрудников энергетических компаний, а также информации о транспортировке нефти.

При этом совокупная добыча в странах ОПЕК в мае повысилась всего на 30 тыс. б/с из-за ситуации в Ливии и Венесуэле.

Основные порты, через которые осуществляется экспорт ливийской нефти, остаются закрытыми из-за конфликта между двумя правительствами страны. Из-за этого добыча нефти в стране упала на 850 тыс. б/с, пишет MarketWatch.

При этом в США запасы нефти активно сокращаются, поскольку в пиковый сезон потребления топлива канадская компания, добывающая 350 тыс. б/с, приостановила работу на месяц из-за аварии на электроподстанции.

Как сообщала "Страна", США введут эмбарго на покупку иранской нефти всеми зарубежными потребителями. После 4 ноября 2018 американская сторона готова ввести санкции даже против международных компаний, закупающих нефть в Иране.

Напомним, что в Ливии боевики и генералы устроили сафари за нефтью, которое может кончиться интервенцией.