В Новоселовском районе Черновицкой области произошло ДТП, в результате которого погиб мотоциклист. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

Трагедия произошла 2 июля по улице Главной в селе Зеленый Гай Новоселицкого района Черновицкой области.

37-летний житель села Маршинцы за рулем мотоцикла BMW столкнулся с автомобилем марки Mercedes-Benz под управлением 29-летнего жителя города Новоселица.

В результате ДТП мотоциклиста доставили в Новоселицкую центральную районную больницу. Однако спасти жизнь пострадавшему врачам не удалось.

От полученных телесных повреждений мужчина скончался.

Фото: cv.npu.gov.ua

Фото: cv.npu.gov.ua

По факту ДТП открыто уголовное производство по части 2 статьи 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортные средствами) Уголовного кодекса Украины. Для выяснения всех обстоятельств ДТП полицейские обратились в суд с ходатайством о назначении ряда экспертиз.

Как сообщала "Страна", возле станции Нивки в Киеве мотоциклиста сбил автомобиль и скрылся с места ДТП.

Также "Страна" писала, как мотоциклист погиб после столкновения с повозкой в селе под Ровно.

Ранее в ДТП под Киевом погиб мотоциклист, который врезался в грузовик на обочине.