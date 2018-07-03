Во вторник, 3 июля двадцать восемь футболистов донецкого "Шахтера" начали второй этап предсезонной подготовки. "Горняки" проведут тренировочный сбор в Австрии.

В первой половине дня команда совершила перелет из Киева в Клагенфурт, а затем на автобусе добралась до Фельдена. Об этом сообщает пресс-служба клуба.



Главный тренер "Шахтера" Паулу Фонсека взял с собой:



вратарей: Андрея Пятова, Алексея Шевченко, Олега Кудрика;

защитников: Ярослава Ракицкого, Сергея Кривцова, Ивана Ордеца, Богдана Бутко, Давида Хочолаву, Олега Данченко, Николая Матвиенко, Исмаили, Додо;

полузащитников: Тараса Степаненко, Марлоса, Максима Малышева, Вячеслава Танковского, Виктора Коваленко, Александра Зубкова, Фернандо, Дентиньо, Сергея Болбата, Андрея Тотовицкого, Алана Патрика, Майкона, Александра Пихаленока, Веллингтона Нема;

нападающих: Оларенважу Кайоде и Жуниора Мораеса.



В Австрии "оранжево-черные" проведут три товарищеских матча:



5 июля. "Шахтер" – "Аустрия" (Австрия)

9 июля. "Шахтер" – "Витесс" (Нидерланды)

12 июля. "Шахтер" – "Бешикташ" (Турция)



Тренировки в Австрии продлятся до 12 июля, после чего игроки вернутся в Киев и продолжат подготовку к новому сезону в Украине.



Уже 21 июля "Шахтер" встретится с "Динамо" в Суперкубке Украины, а 25 июля сыграет в первом туре украинской Премьер-лиги. Чемпионы Украины проведут выездной матч с "Десной".

Как сообщала "Страна", новобранец "Шахтёра" отличился дублем в первом же товарищеском матче. В течение четырех минут 19-летний форвард забил дважды.

Напомним, что Шахтер будет играть в новой выездной форме.