Мяч с финального матча чемпионата мира по футболу-2018, который состоится 15 июля на стадионе "Лужники", передадут в Государственный исторический музей.

Об этом сообщает агентство городских новостей "Москва".

"Я уже подписал соглашение с оргкомитетом чемпионата о передаче в Исторический музей мяча с финального матча", - заявил директор музея Алексея Левыкина.

Фото: Pin it/gazeta.ru

Как сообщала "Страна", сборная Бразилии вышла в четвертьфинал ЧМ-2018, победив команду Мексики.

Также "Страна" писала, как Жозе Моуринью оценил шансы России на ЧМ-2018 после сенсационной победы над Испанией. "Теперь может произойти всё, что угодно. Сейчас игроки счастливы, они чувствуют, что принесли стране праздник. Многие сильные команды уже отправились домой. Россиянам уже не придется играть с явным фаворитом. Они вправе мечтать и претворять свои мечты в реальность. С Хорватией, можно бороться за путевку в полуфинал", - заявил Моуринью.