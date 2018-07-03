Полицейские Киева задержали киевлянина по подозрению в убийстве пасынка. Мужчина несколько месяцев назад освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за разбойное нападение.

Он злоупотреблял алкогольными напитками, дома происходили ссоры, сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

Во время очередного конфликта он забил до смерти сына своей сожительницы.

В дежурную часть Днепровского управления полиции поступило сообщение о том, что в квартире дома на улице Краковской находится мертвый 33-летний мужчина с признаками насильственной смерти. В адрес немедленно выехали автопатрули и следственно-оперативная группа полиции.

Как рассказал начальник Днепровского управления полиции Александр Кузьмин, по прибытию правоохранители опросили соседей и свидетелей. Они рассказали полицейским подробности конфликта, который произошел между двумя родственниками.

"Нам стало известно, что накануне мужчина избил свою сожительницу. И пока женщина находилась в больнице, ее сын с обидчиком стал выяснять отношения. Между мужчинами произошел конфликт, который закончился дракой. В результате старший из оппонентов схватил деревянную палку и несколько раз ударил по голове родственника", - сообщил Александр Кузьмин.

После содеянного мужчина позвонил знакомому и рассказал о преступлении, а сам пошел на улицу. Там он встретил соседей, которым тоже начал угрожать ножом, а когда увидел правоохранителей, попытался оказать сопротивление и скрыться.

По словам следователя Днепровского управления полиции Дмитрия Хоменко, совместными усилиями патрульных и работников районного управления полиции злоумышленника остановили и на основании ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины задержали. Это - 46-летний житель столицы, который недавно освободился из мест лишения свободы.

"Сведения о событии внесли в Единый реестр досудебных расследований и начали уголовное производство по части первой статьи 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Сейчас готовятся материалы в суд, который изберет задержанному меру пресечения. Также решается вопрос о предоставлении дополнительной правовой квалификации действий человека, который при задержании оказал сопротивление и угрожал полицейским", - добавил Дмитрий Хоменко.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Видео: youtube.com/поліція Києва

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