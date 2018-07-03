В Украине в среду 4 июля погода подарит комфортную температуру воздуха +25 градусов. На западе и севере страны, а также в Винницкой области возможны небольшие осадки. Об этом сообщает пресс-служба Укргидрометцентра.

На большей части Украины синоптики прогнозируют сухую, малооблачную и солнечную погоду.

В столице также не ожидается существенных осадков, хотя в отдельных районах они возможны.

В западных областях 4 июля обещают +22...+26 градусов, на востоке +23...+28, на севере +21...+25, на юге страны +26...+29 градусов, а в центральной части столбик термометра покажет +22...+25 градусов.

Скорость ветра в среднем от 5 до 10 метров в секунду.

Фото: meteo.gov.ua

Как сообщала "Страна", в Киеве июньский дождь побил 130-летний погодный рекорд.

Также мы сообщали, что синоптики обещают Украине +41 градус в июле. В каких областях будет жарче всего.