В январе-марте 2018 года доходы населения составили 657,9 млрд грн, расходы – 679,9 млрд грн, сбережения украинцев сократились на 22 млрд грн, сообщила Государственная служба статистики.

По данным статведомства, в первом квартале 2018 года номинальные доходы населения возросли на 23,6% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Располагаемый доход, который может быть использован на приобретение товаров и оплату услуг, возрос на 25,2%.

Согласно сообщению, реальные располагаемые доходы населения, определенные с учетом ценового фактора, в первом квартале 2018 года увеличился на 10% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

Располагаемый доход в расчете на одного человека за первые три месяца текущего года составил 11370,2 грн, что на 3003,9 грн больше, чем за аналогичный период 2017 года.

Расходы населения в первом квартале-2018 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего увеличились на 20,3%.

Фото: ukrstat.gov.ua/

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