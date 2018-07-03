Японские футболисты навели порядок в раздевалке и оставили записку с российским "Спасибо" после поражения на ЧМ-2018.

Об этом написала координатор ФИФА Присцилла Янссенс (Priscilla Janssens) в своем Twitter.

После такого поражения японские футболисты остались на поле, чтобы поблагодарить своих болельщиков за поддержку. Также игроки навели порядок на скамейке запасных и в своей раздевалке, оставив записку на русском языке с надписью "Спасибо", отметила она.

Через несколько часов Янссенс по неизвестным причинам удалила твит.

Фото: twitter.com/priscillaboca

На групповом этапе защитник японцев Майя Йосида рассказывал, что игроки привыкли сами убирать за собой.

"Могу только сказать, что в раздевалке у нас почище, чем в раздевалках клубов [английской] премьер-лиги. Но действительно, у нас считается, что нужно убрать за собой. Мы здесь играем в футбол, боремся на поле, но еще и представляем Японию. И должны делать это достойно. Болельщики продемонстрировали это", - отметил футболист Майя Йосида.

Фото: twitter.com/IndyFootball

Фото: twitter.com/thatfootiechick

Японские фанаты тоже помогли с уборкой "Ростов-арены". Они принесли с собой мешки и сложили туда мусор с трибун. Похожим образом болельщики сборной Японии уже поступали после матча группового этапа в Саранске.

Напомним, 2 июля в Ростове-на-Дону прошел матч 1/8 финала ЧМ-2018, в котором сборная Бельгии встречалась с Японией. Бельгийцы считались фаворитом встречи, но в начале второго тайма они начали проигрывать со счетом 0:2. В концовке они смогли переломить ход игры и все-таки победить на последней минуте добавленного времени - 3:2. Бельгия вышла в 1/4 финала, а Япония вылетела из турнира.

Ранее "Страна" публиковала видео голов фантастического матча, в котором команда Бельгии отыгралась и обыграла сборную Японии.

Как сообщала "Страна", перед проигранным матчем с бельгийцами, в Японии выпотрошили и съели осьминога-предсказателя.